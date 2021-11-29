Adana'da seyir halindeki otomobile silah saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Adana’nın merkez Seyhan ilçesinde bir otomobildekilere düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi ağır yaralandı.



​Alınan bilgiye göre, 01 ST 108 plakalı otomobilin sürücüsü Mustafa Akay, bir taziyeden dönerken silahlı saldırıya uğradı.



Açılan ateşte yaralanan sürücü Akay ve yanında bulunan Bülent Erdal'ı araçta bulanan Akay’ın oğlu, özel bir hastaneye götürdü.



Başından yaralanan Akay kurtarılamadı.



Durumunun ağır olduğu belirtilen Bülent Erdal da Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.



Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.