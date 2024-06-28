Adana'da seyir halindeki yolcu otobüsü alev topuna döndü

Adana'da seyir halindeki bir yolcu otobüsü alev topuna döndü.

Adana'da seyir halindeki yolcu otobüsü alev topuna döndü

-Pozantı otoyolu Akçatekir rampasında 39 yolcusuyla seyir halindeki yolcu otobüsü bir anda motor kısmından alev aldı. Şoför Metin B., otobüsü emniyet şeridine çekerek hemen itfaiyeyi aradı.

Yanan otobüsten çıkan alevler ormanlık alana sıçradı. İtfaiye ve Orman İşletme ekipleri, hem otobüsü hem de yangının ormanlık alana yayılmasını önlemek için olay yerine sevk edildi.

Ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. nedeniyle Adana - Pozantı otoyolu kısa süre trafiğe kapatıldı. Trafik akışı Pozantı Akçatekir Karayolu üzerinden sağlandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bartın'da rüzgarın kopardığı elektrik telleri ormanda yangın çıkardı

Bartın'da rüzgarın kopardığı elektrik telleri ormanda yangın çıkardı

Üsküdar'da taksiye çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

Üsküdar'da taksiye çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

Muğla açıklarında 21 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla açıklarında 21 düzensiz göçmen kurtarıldı

Samsun'da denize giren emekli astsubay, boğuldu

Samsun'da denize giren emekli astsubay, boğuldu

Samsun'da trafik kazası: 3 yaralı

Samsun'da trafik kazası: 3 yaralı

Husumetlisinin iş yerine kurşun yağdırdı

Husumetlisinin iş yerine kurşun yağdırdı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...