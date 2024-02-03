Adana'da "Sibergöz-21" operasyonu düzenlendi: 21 zanlı tutuklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Sibergöz-21" operasyonu düzenlendi.

Yasa Dışı Bahis ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin aklanması suçlarına yönelik Adana merkezli 14 ilde düzenlenen operasyonda 71 kişi gözaltına alındı.



Zanlılardan 42’si emniyetteki ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.



Adliyeye sevk edilen 29 zanlıdan 21'i tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir kişi de savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.



Polis ekipleri, adreslerinde bulunamayan 7 zanlıyı yakalamak için de çalışmalarını sürdürüyor.



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 30 Ocak'ta sosyal medya hesabından, futbol ve diğer spor müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a (7258 Sayılı) muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, suç gelirlerinin aklanması ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik Adana, Samsun ve Uşak merkezli 25 ilde eş zamanlı düzenlenen "Sibergöz-21" operasyonunda 156 şüphelinin yakalandığını açıklamıştı.

