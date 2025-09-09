Adana'da şiddetli yağış nedeniyle kapanan yollar açıldı

Dün ilçede etkili olan yağış kırsal mahalle yollarında araçları mahsur bıraktı. Belediyenin iş makineleri yardımıyla araçlar kurtarıldı. Yağış nedeniyle ulaşıma kapanan yollar ise Feke Belediyesi ekiplerinin iş makineleriyle yaptığı çalışmalar sonucu yeniden açıldı.

Feke Belediye Başkanı Cömert Özen, ilçede yaklaşık bir saat etkili olan yağışın özellikle Musalar, Oruçlu, Gaffaruşağı ve Kaleyüzü mahallelerinde hayatı olumsuz etkilediğini söyledi. Özen," Belediye ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. Mahsur kalan araçlar iş makineleri yardımıyla çıkarıldı" dedi.