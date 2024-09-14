Adana'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Adana'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Adana'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Merkez Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Kavgada Ali Metin Zorluer ve 3 kişi pompalı tüfekle yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, yaralıları kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Zorluer, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili şüpheliler C.K, H.K. ve S.K'yi gözaltına aldı.

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