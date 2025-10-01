Adana'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle taraflar birbirlerine tabancayla ateş açtı.

Kavgada 4 kişi çeşitli yerlerinden vurularak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Abidin Taktaş (62) müdahaleye rağmen kurtarılamadı, diğer 3 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Polis ekipleri, kavgaya karışan 1 kişiyi gözaltına aldı.