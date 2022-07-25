Adana'da silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı

Adana Yüreğir'de 2 grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Olay yerinde 30 boş kovan ile 2 tabanca bulundu.

Haberler - Anadolu Ajansı 25.07.2022 - 02:14 | Son Güncelleme : 25.07.2022 - 02:32

Adana'da silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı

’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı

Merkez Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde 2 grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Silahların kullanıldığı kavgada Sergen Çelik, Ramazan Demirtaş, Ü.E, S.S. ve M.S. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Çelik’in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Demirtaş da müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bölgede inceleme yapan polis ekipleri, 30 boş kovan ile 2 tabanca buldu.

Yakınlarının olay yerinde gözyaşı döktüğü Çelik'in cansız bedeni, incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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