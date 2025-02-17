Adana'da silahlı saldırı: 1 ölü

Merkez Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde Sayim D. (47), kimliği henüz belirlenemeyen kişinin tabancayla ateş açması sonucu yaralandı.



Ağır yaralı olarak Yüreğir Devlet Hastanesin'e kaldırılan Sayim D., müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Olay yerinde yapılan incelemelerde 5 boş kovan bulundu.



Sayim D.'nin cenazesi, yakınlarına teslim edilmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.