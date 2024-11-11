Adana'da silahlı saldırı: 1 ölü

Hürriyet Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen sürücüler Hakan Işık (45) ve E.I. karşılaştı.



Otomobilinden inerek Hakan Işık'a tabancayla ateş eden E.I, daha sonra aracını da olay yerinde bırakarak kaçtı.



İmamoğlu Devlet Hastanesine yakın bir noktada gerçekleşen saldırının ardından Işık, kendi imkanlarıyla hastanenin acil servisine gitti.

HASTANEYE SEVK EDİLDİ



Işık, buradaki ilk müdahalenin ardından ambulansla sevk edildiği Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Polis ekipleri olaydan sonra kaçan E.I'nın yakalanması için çalışma başlattı.