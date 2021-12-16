Adana’da silahlı saldırı: Aynı aileden 4 kişi yaralandı

Adana’da aynı aileden biri kadın 4 kişi, uğradıkları silahlı saldırı sonucu yaralandı.



Merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi Ahmet Cevdet Yağ Caddesinde Selim E (47), Mehmet E. (27), Mehmet Şükrü E. (15) ile Halisi E. (55) adlı kadına, av tüfeğiyle ateş açıldı.



Yaralanan 5 kişi, çevredeki vatandaşlar ve 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Selim E’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Olay yerinde yapılan incelemede 9 boş kartuş bulundu.



Polis olaydan sonra kaçan, kimliğini belirlediği saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

