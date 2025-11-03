Adana'da silahlı saldırı: Pompalı tüfekle öldürüldü

Adana'da bir kişi sokak ortasında vurularak öldürüldü.

Sarıçam ilçesinde Toros Caddesi'ndeki bir kahvehanede oturan Sabahattin Mumcuoğlu'na (58), yanına gelen M.Ç. (76) henüz bilinmeyen nedenle pompalı tüfekle ateş etmek istedi.

Silahın tutukluk yapması üzerine Mumcuoğlu kaçmaya çalıştı.

Zanlı M.Ç, peşinden gittiği Mumcuoğlu'na ateş edip otomobille bölgeden kaçtı.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mumcuoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

AKARYAKIT İSTASYONUNDA YAKALANDI



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmayla kaçan zanlıyı merkez Yüreğir ilçesindeki bir akaryakıt istasyonuna girdiği sırada yakaladı.

Ekipler, saldırıda kullanılan silahı da araçta buldu.

Cinayet zanlısı, işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Mumcuoğlu'nun cenazesi ise otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.