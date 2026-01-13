Adana'da silahlı saldırıya uğrayan baba yaralandı, oğlu öldü

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sokakta tabancayla vurulan baba yaralandı, oğlu hayatını kaybetti.



Olay, Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Bekir Y. (43) ve oğlu M.Y. (16) “kız kaçırma” mevzusu yüzünden aralarında husumet bulunan bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.



Yüzünü kapüşon ile gizleyip koşarak sokakta bulunan baba ve oğlunun yanına gelen şüpheli, tabanca ile defalarca ateş açıp kaçtı. Baba ve oğlu kanlar içerisinde yere yığıldı.



İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan M.Y. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamazken, baba Bekir Y'nin hastanedeki tedavisi ise sürüyor.



Polis ekiplerince olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan olay, güvenlik kamerasınca kaydedildi.