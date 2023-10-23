Adana'da silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Dadaloğlu Mahallesi'nde, Erkan Efe Dağoğlu'na (16), arkadaşlarıyla sokakta sohbet ettiği sırada bir kişi tabancayla ateş açtı.



Saldırıda ağır yaralanan Dağoğlu, kaldırıldığı özel hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Dağoğlu'nun cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Polis ekipleri, olayın ardından kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.



KENDİSİYLE AYNI ADI TAŞIYAN AMCASI DA CİNAYET KURBANI



Öte yandan Erkan Efe Dağoğlu’nun kendisiyle aynı ismi taşıyan amcası Erkan Dağoğlu’nun da 2012 yılında Adana’da bir barda çıkan silahlı ve bıçaklı kavga sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.