Adana'da sır olay: Bir kişi demir yolu kenarında ölü bulundu

Adana'da bir kişi demir yolu kenarında ölü bulundu.

Adana'da sır olay: Bir kişi demir yolu kenarında ölü bulundu

Seyhan ilçesi Sakarya Mahallesi'nde demir yolu kenarında hareketsiz bir kişinin olduğunu görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye yönlendirilen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Ali Şahan'ın (29) hayatını kaybettiğini belirledi.

Bölgeye gelen Ali Şahan'ın yakınları gözyaşı döktü.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Şahan'ın cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kokoreççide silahlı saldırı: Motosikletle gelip başından vurdular

Kokoreççide silahlı saldırı: Motosikletle gelip başından vurdular

Haberi Görüntüle

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Litvanya'da kargo uçağının binanın üzerine düşme anı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...