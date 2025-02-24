Adana'da sokak ortasında cinayet

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Şevkiye Mahallesi'nde gece saatlerinde Orhan Akçasu (23) ile M.A. arasında sokakta bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.A., cebinden çıkardığı bıçakla Akçasu'yu vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

Çevredekiler tarafından özel araçla Kozan Devlet Hastanesi'ne götürülen Akçasu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis M.A.'yı gözaltına alırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.