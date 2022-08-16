Adana'da sokak ortasında cinayet

Adana'da bir kişi sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü.



Olay, saat 05.30 sıralarında Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde meydana geldi.

Fesih Koyun (39) ile sokakta karşılaştığı M.E. (19) ve yanındaki kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi ile iki kişi, Koyun'u karnından ve göğsünden bıçakladı.

İki şüpheli, ağır yaralanan Fesih Koyun'u daha sonra otomobille Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürdü.



Burada ameliyata alınan Koyun, tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.



Polis, hastanede şüpheli tavırlar sergileyen iki şüpheliyi gözaltına aldı.



Polis merkezine götürülen iki kişi, burada Fesih Koyun'u bıçakladığını itiraf etti. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.