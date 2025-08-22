Adana'da sokak ortasında cinayet

Adana'nın Seyhan ilçesinde iddiaya göre, M.A. ile Ö.A. arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan kavga kısa sürede büyüdü.

Ö.A., tartışma sırasında belinden çıkardığı tabancayla M.A.'ya ateş etti.

Kurşunların hedefi olan M.A., ağır yaralı şekilde yere düştü.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Olayı gören mahalle sakinlerinin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, şahsın yaşamını yitirdiğini belirledi.

YAKALANDI

Cinayetin ardından kaçan şüpheli Ö.A., polis ekiplerince kısa süre içinde yakalanarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.