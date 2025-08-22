Adana'da sokak ortasında cinayet
Adana'da bir kişi tartıştığı kişi tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü, şüpheli yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Adana'nın Seyhan ilçesinde iddiaya göre, M.A. ile Ö.A. arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan kavga kısa sürede büyüdü.
Ö.A., tartışma sırasında belinden çıkardığı tabancayla M.A.'ya ateş etti.
Kurşunların hedefi olan M.A., ağır yaralı şekilde yere düştü.
YAŞAMINI YİTİRDİ
Olayı gören mahalle sakinlerinin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, şahsın yaşamını yitirdiğini belirledi.
YAKALANDI
Cinayetin ardından kaçan şüpheli Ö.A., polis ekiplerince kısa süre içinde yakalanarak emniyete götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
- Adana
- Polis
- Cinayet