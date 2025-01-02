Adana'da sokak ortasında uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü

Olay, Kuruköprü Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. İki şüpheli 34 EHH 593 plakalı otomobille yolda yürüyen Hakan Aksoy’un yanına yaklaştı. Şüphelilerden biri tabancayla, Aksoy’un başına ateş açtı.



Şüpheliler olay yerinden kaçarken Hakan Aksoy, kanlar içinde yere yığıldı. Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aksoy’un yaşamını yitirdiğini belirlendi.



Zanlıların aracı olay yerinden yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta Mithatpaşa Mahallesi’nde terk edilmiş halde bulundu. Kaçan şüphelilerin kimliklerinin saptanarak yakalanması için soruşturma sürdürülüyor.