Adana'da sokakta vurulan genç hayatını kaybetti

Adana’da sokakta yürüyen genç, uğradığı silahlı saldırı sonucunda öldürüldü.

Adana'da sokakta vurulan genç hayatını kaybetti
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Olay, 7 Haziran günü Yüreğir ilçesine bağlı Doğankent Mahallesinde meydana geldi.

İddiaya göre, Kerim Aydeniz sokakta yürüdüğü sırada daha önceden husumetli olduğu bir kişinin saldırısına uğradı. Şüpheli, Aydeniz’e arkadan tabanca ile defalarca ateş açarak kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan Aydeniz’i hastaneye kaldırdı.Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Aydeniz kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın şüphelisinin yakalandığı öğrenildi.

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