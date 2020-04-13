Adana'da sosyal mesafeli 'şırdan' kuyruğu (Şırdan aşkı corona virüs dinlemedi)

Corona virüs Adanalıların şırdan aşkına engel olmadı.

İçişleri Bakanlığı'nın corona virüs ile etkin mücadele etmek amacıyla aldığı, 'Lokanta, restoran, pastane' gibi yemek yenilen yerleri kapsayan iş yerlerinde sadece gel-al veya paket servis yapılabileceğine yönelik kararına Adanalı işletmeler ilk günden bu yana uyuyor.



Vatandaşlar, kentin en çok tüketilen lezzetlerinden biri olan şırdan almak için sıraya giriyor. Gece 3'e kadar Adana'da açık olan bazı şırdancıların önünde vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uygun halde sıraya giriyor ve şırdanlarını paket olarak alıp evlerine götürüyor. Bazı vatandaşlar ise şırdanı alınca evine kadar bile bekleyemeyip yolda yemeye başlıyor.



TALEP YİNE YÜKSEK

Şırdancı Emin Kertiş, corona virüsten dolayı paket servise döndüklerini belirterek, “Dükkan içerisinde yemek yasak. Satışlar düştü ama yine de iyi. Adanalılar şırdana talep gösteriyor. Adanalılar bunu yemezse olmaz. Şırdan, olmazsa olmazlardandır. Gece 3'e kadar satışa devam ediyoruz” dedi.

Kertiş, şehir dışından da talep geldiğini ve corona virüse rağmen kargo ile şırdan gönderdiğini söyleyerek, “Şırdanı yemeden Adanalılar yatamıyor. Corona virüs engel olmadı. Bu yemeklerin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini zaten doktorlarımız açıklamıştı. Adanalının virüs ilacı diyebiliriz bunlara” şeklinde konuştu.

“AİLEMİ GÖRMEDEN BURAYA GELDİM''



Tır şoförü olan ve Türkiye'ye yeni gelen Fatih Karanfil ise evine gitmeden gelip şırdan aldığını belirterek, “Ben uzun zamandır yurt dışındaydım. Eve gidip çoluk çocuğu görmeden buraya geldim. Şırdan diye yandık vallahi. Yurt dışında şırdan imkanımız yok. Vallahi pirinç pilavına kimyon atıp öyle yiyoruz. Öyle kendimizi dindiriyoruz ama eve gitmeden direk geldik buraya. Evdekilere yemek olarak şırdan götüreceğim ve hatta yolda ben giderken yemeye başlayacağım” ifadelerini kullandı.



“ŞIRDAN AŞKINA HİÇBİR ŞEY ENGEL OLAMAZ''



Şırdan almaya gelen Taner Yıldırım isimli vatandaş, şırdan sevgisinin korona virüs korkusunun önüne geçtiğini kaydederek, “Gece saat 2'de olsa geliyoruz. Dükkanda yemek yasak olduğu için pakete döndü burasıda. Bizde alıp evimize götürüyoruz ve orada yiyoruz. Yemesek olmaz. Gece saat kaç olursa geliyoruz. Mesafeyi koruyarak gelip şırdanımızı alıyoruz. Adanalının şırdan aşkına hiçbir şey engel olamaz. Yataktan kaldırıyor bu şırdan aşkı. Corona virüs falan dinlemez. Bu şırdanın suyunu içtiğin zaman müthiş bir şekilde enerji verir. Korona virüs bile etkilemez” diye konuştu.