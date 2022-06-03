Adana'da su borusu patladı: Sokaklar sular altında kaldı

Merkez Seyhan ilçesi Gazipaşa Mahallesindeki Adana Su ve Kanalizasyon İdaresine (ASKİ) ait su borusu henüz belirlenemeyen nedenle patladı.



Yoğun akış nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı.



Patlayan borudan çıkan suyun Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'na doğru akmasıyla bazı sürücüler ve yayalar güçlükle ilerledi.



Çevredeki esnaf ve vatandaşlar, yolu kendi imkanlarıyla kapatırken sürücüleri de yolda oluşan göçüğe karşı uyardı. Bunun üzerine sürücüler ara yolları kullanarak ilerledi.



ASKİ ekiplerinin patlayan boruyu tamir çalışması sürüyor.

