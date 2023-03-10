Adana'da su kullanım bedeli 2 ay süreyle yüzde 50 ucuzlayacak

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, depremden kaynaklanan yaraları yardımlaşarak iyileştireceklerini belirterek, iki ay süreyle su kullanımı bedelini yüzde 50 indireceklerini açıkladı.

Karalar, yazılı açıklamasında, iyi ve kötü günde halkın yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Depremden kaynaklanan yaraları yardımlaşarak iyileştireceklerini dile getiren Karalar şunları kaydetti:

"Su parasını almamak, borcu affetmek gibi bir yetkimiz yok. Daha önce afet döneminde su ücretlerini aşağıya çekmiştik. Böyle bir yetkimiz mevcut. Belediye Meclisimizde inşallah bunu geçireceğiz. İki ay süreyle su kullanımı bedelini yüzde 50 indireceğiz."