Adana'da su kullanım bedeli 2 ay süreyle yüzde 50 ucuzlayacak

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar deprem nedeniyle su kullanım bedelinin 2 ay süreyle yüzde 50 indirimli olacağını bildirdi.

Adana'da su kullanım bedeli 2 ay süreyle yüzde 50 ucuzlayacak

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, depremden kaynaklanan yaraları yardımlaşarak iyileştireceklerini belirterek, iki ay süreyle su kullanımı bedelini yüzde 50 indireceklerini açıkladı.

Karalar, yazılı açıklamasında, iyi ve kötü günde halkın yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Depremden kaynaklanan yaraları yardımlaşarak iyileştireceklerini dile getiren Karalar şunları kaydetti:

"Su parasını almamak, borcu affetmek gibi bir yetkimiz yok. Daha önce afet döneminde su ücretlerini aşağıya çekmiştik. Böyle bir yetkimiz mevcut. Belediye Meclisimizde inşallah bunu geçireceğiz. İki ay süreyle su kullanımı bedelini yüzde 50 indireceğiz."

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...