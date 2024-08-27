Adana'da su kuyusunda ölen 2 kişinin cesedi ailelerine teslim edildi

Adana'nın Feke ilçesinde, indikleri su kuyusunda yaşamını yitiren 2 kişinin cesedi yakınlarına teslim edildi.

Adana'da su kuyusunda ölen 2 kişinin cesedi ailelerine teslim edildi

Şahmuratlı Mahallesi Çokça mevkisinde, dün indikleri su kuyusunda hayatını kaybeden Bilal Arkın (60) ve Eyüp Bircan'ın (60) cesedinin Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı. Arkın ve Bircan'ın cesedi daha sonra ailelerine verildi.

Bircan'ın cenazesi bugün toprağa verilmek üzere Kozan ilçesine götürüldü. Arkın'ın cenazesinin ise yarın Feke'de defnedileceği öğrenildi.

İlçedeki Şahmuratlı Mahallesi Çokça mevkisinde Bilal Arkın'ın su kuyusundan çıkmaması üzerine komşusu Eyüp Bircan da kuyuya inmişti. Kuyudan kimse çıkmayınca çevredekiler durumu jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirmişti. Ekipler, uzun uğraşlar sonucu kuyudan 2 kişinin cansız bedenini çıkarmıştı.

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