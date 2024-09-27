Adana'da sulama kanalına devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

Adana'da kamyonla çarpışma sonucu sulama kanalına devrilen süt tankeri yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı.

Adana'da sulama kanalına devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

Merkez Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi'nde, sürücüsünün kimliği belirlenemeyen ile çarpışan Oktay Çankaya idaresindeki süt tankeri yüklü kamyon, sulama kanalına devrildi.

Çevredeki vatandaşlar, kamyon sürücüsü Çankaya'yı kendi imkanlarıyla sudan çıkardı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, hafif yaralı Çankaya'yı Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaza, yoldaki bir aracın kamerasınca görüntülendi.

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