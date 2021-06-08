Adana'da sulama kanalına düşen 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Adana Yüreğir'de kuzeniyle oynarken sulama kanalına düşen ve gözden kaybolan 7 yaşındaki çocuğun cansız bedeni yaklaşık 6 kilometre uzakta bulundu.

Anadolu Ajansı 08.06.2021 - 04:03 | Son Güncelleme : 08.06.2021 - 04:04

Adana'da sulama kanalına düşen 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sulama kanalına düşen 7 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, 19 Mayıs Mahallesi'nde kuzeniyle oynayan İbrahim Akkurt (7), dengesini kaybederek sulama kanalına düştü,

Akıntıya sürüklenen Akkurt, bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri kanalda arama çalışması başlattı.

Bu arada çocuğun düştüğü yerden 6 kilometre uzaklıktaki Alihocalı Mahallesi'nde bulunan hidroelektrik santralinin çalışanları, suda bir ceset olduğunu fark etti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekiplerce sudan çıkarılan cansız bedenin Akkurt'a ait olduğu belirlendi.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından çocuğun cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

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