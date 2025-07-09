Adana'da sulama kanalında can pazarı

Bu sırada araçtan çıkmayı başaran sürücü kanalda sürüklenmeye başladı. Bu durumu gören vatandaşlar kanala atlayıp sürücüyü kurtarmak için çaba harcadı.

Sulama kanalına giren vatandaşlar kısa sürede sürücüyü kanaldan kıyıya çıkarmayı başardı.



Can pazarının yaşandığı sulama kanalında aynı yerde bir çok kez kaza olduğu bir önlem alınması gerektiği belirtildi.