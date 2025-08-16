Adana'da sulama kanalında ceset bulundu
Adana'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu. Kimliği saptanamayan cansız beden, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Adana'nın Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi’nde sulama kanalında sürüklenen kişiyi gören vatandaşlar, suya atladı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler ile vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan erkek cesedi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Cesedin kimliğinin saptanması için soruşturma başlatıldı.
Öte yandan cansız bedenin suda sürüklendiği ve kanaldan çıkarıldığı anlar, kamerayla görüntülendi.
