Adana'da sulama kanalında ceset bulundu

Adana'nın Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi’nde sulama kanalında sürüklenen kişiyi gören vatandaşlar, suya atladı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler ile vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan erkek cesedi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cesedin kimliğinin saptanması için soruşturma başlatıldı.

Öte yandan cansız bedenin suda sürüklendiği ve kanaldan çıkarıldığı anlar, kamerayla görüntülendi.

