Adana'da sevgili çift bıçaklanmış olarak bulundu
Adana'da henüz nedeni belirlenemeyen bir olayda Mehmet Ayaz ile sevgilisi olduğu belirtilen kadın, mezarlık yakınında bıçaklanmış halde bulundu. Ayaz’ın hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan kadın ise hastaneye kaldırıldı.
Adana'nın Çukurova ilçesinde gece saatlerinde mahalleli biri kadın iki kişiyi yerde kanlar içinde yatarken görünce polise haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Bölgeye giden ekipler, bıçaklandığı belirlenen Mehmet Ayaz'ın öldüğünü, ismi öğrenilemeyen sevgilisinin ise yaralandığını belirledi. Ayaz'ın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumunun morguna götürüldü.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yaralı kadın ise ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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