Adana'da sevgili çift bıçaklanmış olarak bulundu

Adana'da henüz nedeni belirlenemeyen bir olayda Mehmet Ayaz ile sevgilisi olduğu belirtilen kadın, mezarlık yakınında bıçaklanmış halde bulundu. Ayaz’ın hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan kadın ise hastaneye kaldırıldı.

Adana'da sevgili çift bıçaklanmış olarak bulundu

'nın Çukurova ilçesinde gece saatlerinde mahalleli biri kadın iki kişiyi yerde kanlar içinde yatarken görünce polise haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bölgeye giden ekipler, bıçaklandığı belirlenen Mehmet Ayaz'ın öldüğünü, ismi öğrenilemeyen sevgilisinin ise yaralandığını belirledi. Ayaz'ın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumunun morguna götürüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralı kadın ise ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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