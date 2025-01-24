Adana'da takla atan otomobilin sürücüsü can verdi

Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda kontrolden çıkarak takla attı.



Refüjdeki ağaçlara çarparak durabilen otomobilin sürücüsü araçta sıkıştı.



İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekipleri, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.