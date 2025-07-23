Adana'da taksi durağına silahlı saldırı: İki taksici yaralı

Adana'da taksi durağına silahlı saldırıda, iki taksici yaralandı.

Olay dün akşam saat 19.30 sıralarında Çukurova ilçesinde yaşandı.

İddiaya göre, kimliği belirlenemeyen bir kişi taksi durağına gelip, taksi şoförü F.P. (43) ve F.T. (45) ile tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce kimliği belirlenemeyen şüpheli her iki taksi sürücüsüne de tabanca ile ateş açıp kaçtı.