Adana'da taksi durağına silahlı saldırı: İki taksici yaralı
Adana'da bir taksi durağına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda iki taksici yaralandı.
Adana'da taksi durağına silahlı saldırıda, iki taksici yaralandı.
Olay dün akşam saat 19.30 sıralarında Çukurova ilçesinde yaşandı.
İddiaya göre, kimliği belirlenemeyen bir kişi taksi durağına gelip, taksi şoförü F.P. (43) ve F.T. (45) ile tartışmaya başladı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce kimliği belirlenemeyen şüpheli her iki taksi sürücüsüne de tabanca ile ateş açıp kaçtı.
Ayaklarından yaralanan şoförler kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Her iki sürücünün de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
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