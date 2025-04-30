Adana'da taksiciye korsan taksi dayağı

Kalabalıkta kendisini polis olarak tanıtan şortlu bir kişinin tabanca kabzesiyle başına vurduğunu öne süren Ferhat S., Fatih Polis Merkezi'ne giderek şikayette bulundu.

Arabaya binen Ferhat S. ve kimliği henüz tespit edilemeyen korsan taksi sürücüsü arasında tartışma çıktı.

Gelen korsan taksi sürücüsü, kendisini uyaran Ferhat S.'ye iddiaya göre "Bin arabaya konuşalım" dedi.

Adana 'da bir taksi sürücüsü, korsan taksi sürücüsü ile yakınlarının saldırısına uğradı.

TAKSİCİLER POLİS MERKEZİ ÖNÜNDE TOPLANDI

Olayı öğrenen Adana Kamyonetçiler, Kamyoncular, Nakliyeciler ve Taksiciler Odası Başkanı Tahir Alpaslan ile çok sayıda taksici, polis merkezi önünde toplanarak, meslektaşlarına destek verdi.

Taksiciler adına açıklamada bulunan Oda Başkanı Tahir Alpaslan, tabanca kabzesiyle saldıran kişinin polis olduğuna inanmadığını belirtip, "Şoförler Odası Başkanı olarak taksicimin yanındayım. Polis teşkilatı bizim canımızdır. Bir tanesi silah çekip esnafımızı darbetmiş. Polis teşkilatımızla bu işin alakası yoktur. Şortlu bir adam çıkmış 'Ben polisim' demiş, darbetmiş" dedi.

Alpaslan, ayrıca korsan taksi ile mücadelede yetkililerin kendilerine destek vermesini istedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.