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Adana'da tarihi eser operasyonu

Adana'da yazılı kesme taş ve 19 obje ele geçirildi. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da tarihi eser operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığı yapıldığı bilgisi alınan merkez Yüreğir ilçesindeki bir eve operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramada, Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen yazılı kesme taş ve 19 obje ile dedektör, 3 ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait mermiler ve 2 gram esrar ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, bir şüpheliyi gözaltına aldı.

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