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Adana’da tarihi eser operasyonu: Bir kişi gözaltında

Adana’da gerçekleştirilen tarihi eser operasyonunda Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen yazılı kesme taş ele geçirildi. Olayla ilgili olarak bir kişi gözaltına alındı.

Adana’da tarihi eser operasyonu: Bir kişi gözaltında

'da Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen yazılı kesme taş ve 19 obje ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığı yapıldığı bilgisi alınan merkez Yüreğir ilçesindeki bir eve operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramada, Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen yazılı kesme taş ve 19 obje ile dedektör, 3 ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait mermiler ve 2 gram esrar ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

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