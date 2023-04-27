Adana'da tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 10 yaralı

Adana'da yağmur kazaya neden oldu.

İmamoğlu-Ceyhan yol kavşağında meydana geldi. Kozan ilçesinden İmamoğlu'na soğan hasadı için gelen ancak yağışlı hava nedeniyle çalışma yapamadan dönüş yoluna geçen işçileri taşıyan Müslüm Arıkaslan (60) yönetimindeki 01 Y 2612 plakalı midibüs, yağışlı ve kaygan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yatarak devrildi.

Kazada sürücü Müslüm Arıkaslan ağır yaralanırken, işçilerden Ezel Gökal (16), Yılmaz Gökal (14), Aslıhan Tümer (47), Yunus Ketboğa (45), Hatice Çakıcılı (67), Fadiş Ak (49), Ahmet Sellum (15), Fatma Demiryürek (49), Mustafa Çatak (17) çeşitli yerlerinden yaralandı İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıdaki sağlık ekipleri ile İmamoğlu Devlet Hastanesi'ne getirilen yaralılar, buradaki ilk müdehalenin ardından Adana kent merkezindeki hastahanelere sevk edildi.

