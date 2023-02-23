Adana'da tartışılan bina: Sorun yapıda değil boyada

Binayı görüntüleyen kişinin "3 saattir bu binayı inceliyorum. Acaba bu bina, havadaydı da gri bina bunun altına mı getirildi? Yoksa bunu balon ile üzerine mi koydular? Yalnız bina çok güzel duruyor, harika olmuş" sözleri de videoda yer aldı.



Yapımı 1999'da tamamlanan, ilk 6 katı iş merkezi, diğer 6 katı apartman olan binanın iş merkezi kısmının 2 ay önce griye boyandığı, apartmandakilerin istememesi üzerine diğer kısmının boyanmadığı belirtildi.

Mimarisi tartışılan binaya ilişkin Türker İş Merkezi yönetimi açıklama yaptı. Açıklamada binanın mimarisinde sorun olmadığı, iskan, ruhsat ve izinlerinin tam olduğunu belirtildi.



Türker İş Merkezi'nde 9 yıldır dükkan işleten Aydın Ercan da sosyal medyada videoyu gördüğünü, tepkilere ise çok şaşırdığını söyledi.

Binanın 24 yıllık olduğunu belirten Ercan, "İşin aslı, bu binanın 2 ay önce boyanmış olması. Ortaya atılan iddianın manası gerçekle alakası da yok. Burada yıllardır esnafım. Boya için ücret toplandı. İş yerleri olarak üzerimize düşün ücreti verdik ve boyattık" dedi.