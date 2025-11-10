Adana'da tartıştığı kadının saçını çekip çantayla dövdü!
10.11.2025 15:51
DHA
Adana'nın Sarıçam ilçesinde bir kişi, tartıştığı kadının saçını çekip çantayla başına vurarak dövdü.
Olay, sabah saatlerinde Gültepe Mahallesi’ndeki boş arazide meydana geldi.
Elektrik trafosunun kenarında oturan 20'li yaşlarda bir erkek ve kadın bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine erkek, kadının saçını çekip tartaklamaya başladı.
Adana'da tartıştığı kadına şiddet uyguladı.
Daha sonra erkek, kadını yere yatırıp çantasıyla başına vurarak dövdü. Kadının zaman zaman tokatla karşılık verdiği ancak sohbet etmeye devam ettikleri anlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
İkili daha sonra bölgeden ayrıldı.