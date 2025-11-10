Adana'da tartıştığı kadının saçını çekip çantayla dövdü!

Daha sonra erkek, kadını yere yatırıp çantasıyla başına vurarak dövdü. Kadının zaman zaman tokatla karşılık verdiği ancak sohbet etmeye devam ettikleri anlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

İkili daha sonra bölgeden ayrıldı.