Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla tefecilik yaptığı ileri sürülen şüphelilere yönelik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince kent merkezinde çalışma başlatıldı.
Savcılıkça haklarında yakalama kararı verilen 9 şüpheliye ait 11 adrese polis ekiplerince baskın düzenlendi. Operasyonda ekipler 5 kişiyi gözaltına aldı.
Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar emniyete götürüldü.
Diğer 4 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Adana'da tefeci operasyonu: 5 gözaltı
Anadolu AjansıTürkiye
Adana'da, tefecilik yaptığı ileri sürülen şüphelilere yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla tefecilik yaptığı ileri sürülen şüphelilere yönelik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince kent merkezinde çalışma başlatıldı.