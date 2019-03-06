Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla tefecilik yaptığı ileri sürülen şüphelilere yönelik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince kent merkezinde çalışma başlatıldı.

Savcılıkça haklarında yakalama kararı verilen 9 şüpheliye ait 11 adrese polis ekiplerince baskın düzenlendi. Operasyonda ekipler 5 kişiyi gözaltına aldı.

Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar emniyete götürüldü.

Diğer 4 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.