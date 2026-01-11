Adana'da tefeci operasyonu. Çok sayıda kredi kartı ele geçirildi

Adana'da tefecilere yönelik operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, kentte tefecilik yaptığı öne sürülen S.E.'yi takibe aldı.

Yapılan takip sonucu söz konusu şüphelinin adresine operasyon yapıldı.

Operasyonda şüpheli gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada ise 59 banka ve kredi kartı, 28 slip ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.