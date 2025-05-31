Adana'da tekneden düşen Emirhan'dan hala iz yok

Teknedekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. Bunun üzerine bölgeye Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler sevk edildi.



Rüzgar nedeniyle sürüklenmeye başlayan teknedekiler, kıyıya çıkarıldı.



Ekiplerin gece yaptığı aramalardan sonuç alınamadı.



AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, sağlık ekipleri, Kızılay ve bazı sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.



17 dalgıç olmak üzere toplam 69 personel, 19 araç, 2 bot, 2 dron, su altı ve su üstü arama kurtarma uzmanları eşliğinde yürütülen çalışmalarda suda kaybolan Emrah Gürbüz'e henüz ulaşılamadı.