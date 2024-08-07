Adana'da terör örgütü DAEŞ sanığına 15 yıla kadar hapis istemi

Adana'da, terör örgütü DAEŞ soruşturması kapsamında tutuklanan sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Adana'da terör örgütü DAEŞ sanığına 15 yıla kadar hapis istemi

örgütü  ile bağlantılı olduğu iddiasıyla 27 Haziran'da tutuklanan Suriye uyruklu M.E. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanık M.E. için "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, M.E'nin DAEŞ'e katılımı arttırmak adına örgütsel toplantılar yaptığı, dijital materyallerinde terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğrafın tespit edildiği ve örgütsel eğitim aldığı belirtildi.

M.E'nin DAEŞ üyeliğinden işlem yapılan kişilerle irtibatının bulunduğu, eylem ve faaliyetlerini yürütürken kendisini gizlemek adına kod isim kullandığı, Suriye'de örgütün gerçekleştirdiği silahlı çatışmalarda aktif olarak yer aldığı ve örgüt üyesi olduğu iddiasıyla yakalanıp hakkında soruşturma yürütülen Y.A.A'nın cep telefonunda yapılan incelemede M.E'nin Suriye'de kamuflaj ve uzun namlulu silahla yürüttüğü faaliyetlerine ilişkin fotoğrafların tespit edildiği kaydedilen iddianamede, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamede ifadesinde hakkındaki iddiaları kabul etmeyen tutuklu sanık M.E'nin yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

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