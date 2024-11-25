Adana'da tipide mahsur kalan 12 madenci kurtarıldı

Adana’nın Feke ilçesinde etkili olan yoğun kar ve tipi nedeniyle şarampole düşen minibüste mahsur kalan 12 maden işçisi kurtarıldı.

Adana'da tipide mahsur kalan 12 madenci kurtarıldı

Kar ve tipi nedeniyle sabah madenden ayrıldıktan sonra minibüsün şarampole düşmesi sonucu mahsur kalan 12 maden ocağından gelen iş makinası yardımıyla kurtarıldı. 4 saat süren kurtarma çalışması sonrası işçiler en yakın köye götürüldü.

Kurtarılan işçilerden Halil İbrahim Beyazgül kendilerini donmaktan kurtaran ve saatlerce mücadele eden şoförlere teşekkür ederek, "Sağ salim evimize geldik. Şu an çok yoğun kar ve tipi var. Aracın görüşü olmadan zorlu çalışmayla bizleri kurtardılar." diye konuştu.

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