Adana'da torbacı operasyonu: 6 tutuklama

Adana'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Hürriyet, Ova, Kışla, Serinevler ve Akıncılar mahallelerinde tespit ettikleri adreslere operasyonu düzenledi.

Adreslere yapılan baskınlarda, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada 705 sentetik ecza, 158,75 gram kokain, 1 kilo 211 gram bonzai, 1 kilo 169 gram bonzai hammaddesi, 5 gram esrar ve 213,20 gram bonzai kullanımında kullanılan madde ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüpheliler uyuşturucuları satmadıklarını, kullandıklarını iddia etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

