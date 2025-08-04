Adana'da torbacılara operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışmada 9 şüphelinin kimliğini teknik ve fiziki takiple tespit etti.

Ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı.

Operasyonda, Mert A., Mahmut K., İnci A., İslam Ç., Ela E., İbrahim A., Mehmet Ö., Durmuş A. ile Dilan T. gözaltına alındı.