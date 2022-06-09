Adana'da torununun dövdüğü öne sürülen kişi öldü

Adana'da torunu tarafından saldırıya uğradığı öne sürülen 77 yaşındaki kişi hayatını kaybetti, zanlı tutuklandı.

Haberler - Anadolu Ajansı 09.06.2022 - 12:35

Adana'da torununun dövdüğü öne sürülen kişi öldü

İlişkili Haberler

Boğulma tehlikesi geçiren gençten acı haber

Boğulma tehlikesi geçiren gençten acı haber

'da torunu tarafından dövüldüğü öne sürülen kişi yaşamını yitirdi.

Merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Birinç, 23 Mayıs'ta gece saatlerinde yüksekten düştüğü iddiasıyla 112 Acil Sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yoğun bakımda tedavisi süren Birinç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, tanıkların ifadesi doğrultusunda, Birinç'i para vermediği iddiasıyla dövdüğü öne sürülen torunu M.B'yi (26) gözaltına aldı.

TUTUKLANDI

Zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Birinç'in cenazesi ise Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından defnedildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...