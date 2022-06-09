Adana'da torununun dövdüğü öne sürülen kişi öldü

Adana'da torunu tarafından dövüldüğü öne sürülen kişi yaşamını yitirdi.



Merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Birinç, 23 Mayıs'ta gece saatlerinde yüksekten düştüğü iddiasıyla 112 Acil Sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Yoğun bakımda tedavisi süren Birinç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Polis ekipleri, tanıkların ifadesi doğrultusunda, Birinç'i para vermediği iddiasıyla dövdüğü öne sürülen torunu M.B'yi (26) gözaltına aldı.

TUTUKLANDI



Zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



Birinç'in cenazesi ise Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından defnedildi.

