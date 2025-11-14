Adana'da trafik kazası: 2 yaralı

Kozan-Kadirli karayolu Bulduklu yol ayrımı mevkiinde meydana geldi. İ.P. yönetimindeki otomobil, Y.Y. yönetimindeki kamyona arkadan çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü İ.P. ile yolcu C.P. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.