Adana'da trafikte tepki çeken görüntü

Adana'da hurda yüklü bir kamyonun tehlikeli yolculuğu görüntülendi.



Alınan bilgiye göre, hurda araç yüklü kamyon, kapasitesinin üstünde taşıdığı yükle trafiğin en yoğun olduğu D-400 karayoluna çıktı.

Hurda araç parçalarının üst üste konulduğu kamyonun korumasız bir şekilde trafikte ilerlemesi çevredeki araçlar için tehlike oluşturdu.

Hurdaların yola ve yanından geçen araçların üzerine düşme tehlikesi taşıyan kamyonu görenler ise tepki gösterdi. İddiaya göre bir zabıta aracının da aşırı yüklü kamyonun sağından geçip gitti.