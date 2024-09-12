Adana’da tuvalette mide bulandıran görüntü

Adana’da umumi bir tuvalette mide bulandıran görüntüler kaydedildi. Kentteki bir tuvalette iki kişi, bağırsak temizlerken görüntülendi. Görüntülerdeki kişilerin kendilerini uyaran vatandaşa aldırmadan işlerine devam etmesi dikkat çekti.

Adana’da tuvalette mide bulandıran görüntü

’de en çok tüketilen sokak lezzetleri arasında yer alan kokoreç ve mumbar, zorlu temizlik aşamaları sonrası sofralara ulaşıyor.

’da kaydedilen görüntüler, sevilen sokak lezzetlerinin temizliğini bir kez daha tartışma konusu yapacak cinsten...

İddiaya göre, bugün halk sağlığını hiçe sayan iki kişi Seyhan ilçesine bağlı Sarıyakup Mahallesi’ndeki Büyüksaat civarında bir umumi tuvalette bağırsak temizlerken görüntülendi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntü tepkilere neden oldu.

Görüntüyü paylaşan kişinin, bağırsak temizleyen iki kişiyi uyardığı ancak söz konusu kişilerin uyarıya aldırış etmediği öğrenildi.

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