Adana'da üç araçlık zincirleme trafik kazası

Merkez Sarıçam ilçesi Gazipaşa Bulvarı'nda sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen üç otomobil çarpıştı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanan iki kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.



Ulaşımın bir süre kontrollü sağlandığı yolda, araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.