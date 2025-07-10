Adana'da üç TIR birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var

Adana'da Abit Öztürk idaresindeki 16 ABC 132 plakalı TIR ile B.G'nin kullandığı 63 AIE 515 plakalı TIR, Niğde-Pozantı Karayolu'nda kafa kafaya çarpıştı.



K.E.Y. yönetimindeki 33 VHM 65 plakalı TIR da kaza yapan araçlara çarptı.



İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Yaralanan üç TIR sürücüsü, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.



Tedaviye alınan yaralılardan Abit Öztürk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Öte yandan kaza ve B.G.'nin TIR'ındaki klimaların savrulması nedeniyle ulaşıma kapanan Niğde-Pozantı Karayolu, temizlik çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.