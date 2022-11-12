Adana'da üvey anneye kezzaplı saldırı

Adana'da üvey oğlunun kezzap attığı kadın yaralandı.



Nazlı S.'nin merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'ndeki evine 31 Ekim'de gelen Bilal A. (21), henüz bilinmeyen nedenle üvey annesinin vücuduna kezzap atıp kaçtı.



Sırtı ve yüzünden yaralanan kadın, ihbar üzerine yönlendirilen ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluşan kadının hastanedeki tedavisi sürüyor.



Polis ekipleri de kaçan şüpheli Bilal A'.yı yakalamak için çalışmalarına devam ediyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin